Üye Girişi
Afyonkarahisar'da LGS sınav heyecanı başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da LGS sınav heyecanı başladı

06.06.2021 13:57

Afyonkarahisar'da LGS sınav heyecanı başladı Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi sınavının ilk oturumu başladı.

Afyonkarahisar'da LGS sınav heyecanı başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi sınavının ilk oturumu başladı. Afyonkarahisar'da 10 bin 468 öğrenci sınavda şuanda ter döküyor.

Şuhut'ta ise 508 öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi sınavı 09.30'da korona virüs tedbirleri kapsamında başladı. Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu kapısında bekleyen öğrenciler saat 09.30 başlayan sınav öncesi okulda teke tek sosyal mesafe korunarak sınıflara alındı. Okul girişinde bekleyen öğrenciler tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı. Sınava girecek öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları görülürken öğrenci velilerinin ise korona virüs tedbirleri kapsamında okul içerisine alınmayarak okul dışarısında bir hayli heyecanlı bir bekleyiş içerisinde oldukları gözlerden kaçmadı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Kimliğini kaybeden İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fadime Yardımcı'yı ilk önce Şuhut İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek kimlik başvuru belgesi aldı. Akabinde Nüfus müdürlüğünden öğrenci Yardımcı'yı Liselere Geçiş Sınavı sınavına yetiştirdi.

Öğrenci velisi Metin Şanlı konu ile ilgili açıklamalarında, "Çocuklarımız uzun yıllardır çalıştılar. İnşallah başaracaklar. Okulumuzda her öğrencinin kendi okuluna kendi sınıfına girmesi daha iyi oldu. Bütün öğrencilere bütün emeği geçen herkese başarılar diliyorum. İnşallah arkadaşlar hepsi de başaracaklar" dedi.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu Müdürü Cengiz Sarıkoç ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Bu konuda en büyük emek çocukların. İnşallah bu pandemi şartlarında okulun açık olduğu zamanlarda elimizden geldiğince açık olmadığı zamanlarda çocuklarımıza deneme sınavları ile durumlarını ölçmek için deneme sınavları yaptık. Çocuklarımızın eksikliklerini gidermeye çalıştık ve çocuklarımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştık. İnşallah hedefledikleri okullara giderler. Allah zihin açıklığı versin onlara bu konuda en büyük emek çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin. Sağ olsun öğretmenlerimiz uzaktan olsun okul açık olduğu zaman okulda olsun çocuklarımızla çok iyi takip ettiler. İnşallah çocuklarımız hedefledikleri okullara ulaşacaklar" dedi.

Afyonkarahisar'da LGS sınav heyecanı başladı
Afyonkarahisar'da LGS sınav heyecanı başladı
Afyonkarahisar'da LGS sınav heyecanı başladı
Afyonkarahisar'da LGS sınav heyecanı başladı

Karahisar, Hisarcık, Şuhut, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da LGS sınav heyecanı başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:21 Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç 18:14 Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu 17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak 17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil 15:37 Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu         
17:53
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 19:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da LGS sınav heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement