Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı

20.08.2022 01:01
Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı

AFYONKARAHİSAR'da M.U.Ş., boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçakla yaraladıktan sonra 5 aylık bebeğini kaçırdı.

AFYONKARAHİSAR'da M.U.Ş., boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçakla yaraladıktan sonra 5 aylık bebeğini kaçırdı. Polis tarafından yakalama kararı çıkartılan M.U.Ş., bir süre sonra Kula Devlet Hastanesi'ne getirdiği bebeğini, çok ağladığını belirterek sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra kayıplara karıştı.

Olay, Manisa'nın Kula ilçesi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 5 aylık Arel isimli bebeğini kucağına alarak yalınayak hastaneye gelen M.U.Ş., çok ağladığını öne sürerek sağlık personellerine teslim etti. Hastane personeli bebekle ilgilenirken baba M.U.Ş., bir anda ortadan kaydoldu. Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personelleri temin ettikleri mamayla 5 aylık Arel'in karnını doyururken, babaya ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konu hakkında bilgi verildi.

Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, bebeği hastaneye bırakan kişinin M.U.Ş. isimli şüpheli olduğu ve 07 APD 538 plakalı araçla ortadan kaybolduğunu belirledi. İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan polis, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan sonra Uşak istikametine gittiğini saptadı.EŞİNİ YARALAYIP BEBEĞİ KAÇIRMIŞ Öte yandan soruşturmayı derinleştiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği kaçırdığı ve yakalama kararı çıkartıldığını tespit etti. Şüpheli M.U.Ş.'nin yakalanması için Kula, Uşak ve Afyonkarahisar emniyet ekipleri harekete geçti. SAĞLIK PERSONELİ BEBEĞE SAHİP ÇIKTI

Babası tarafından kaçırıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne bırakılan Arel bebeğe, hastane personeli sahip çıktı. Mama ile doyurulan bebeğin diğer ihtiyaçları da sağlık personelleri tarafından temin edildi. Bu arada polis, Afyonkarahisar'da eşi tarafından bıçaklanan ve durumu iyi olduğu öğrenilen anneye ulaştı. Arel bebeğin Kula Devlet Hastanesi'ne çağrılan annesine teslim edileceği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli M.U.Ş.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Karahisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı - Son Dakika

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