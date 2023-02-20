Afyonkarahisar'da mesaj salonuna fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da mesaj salonuna fuhuş operasyonu

20.02.2023 14:50
Afyonkarahisar'da mesaj salonuna fuhuş operasyonu

Afyonkarahisar'da iki masaj salonuna yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 22 kişi yakalanırken şahıslardan üçü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da iki masaj salonuna yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 22 kişi yakalanırken şahıslardan üçü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği fuhuşla mücadele çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor. 2'si fuhuştan olmak üzere toplam 4 suç kaydı olan R.Ö'nün işlettiği ve B.D isimli şahsın çalışan olduğu Marulcu Mahallesi'nde hizmet veren bir masaj salonuna polis tarafından takibe alındı. Ayrıca 1'i fuhuş olmak üzere 6 suç kaydı bulunan A.A ile 3 adet suç kaydı bulunan K.Ç şahısların ortak işlettiği Hattatkarahisar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir başka masaj salonuna da teknik takibe alındı. İşyerlerinde masöz olarak çalışan bayanların müşterileri elle tatmin etmek suretiyle ekstra ücret aldıkları, masaj yaptıkları müşterilerle anlaşmaları durumunda masaj salonu haricinde kendilerinin veya müşterilerin seçtiği yerlerde para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri şeklinde kuvvetli şüphe oluşması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığının teknik takip çalışması başlatıldı.

Projeli çalışma sonucunda belirlenen 4 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik polis tarafından operasyon yapıldı. Bahse konu adreslerde 4 şüpheli şahsın yakalandı. Operasyon sırasında masaj salonlarında çalışan 18 kadının masöz olarak temin edildiği kaydedildi. İşyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet sentetik hap, 12 bin 615 TL nakit para ve dijital materyallere el konuldu. Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirilen 22 şahıstan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahıs ifadesi akabinde salıverildi. 6 kadın masözün mağdur olarak ifadeleri alınırken 16 kadın şahsın ve bahse konu masaj salonlarına müşteri olarak gittiği tespit edildi 50 şahsın ifadesine başvuruldu.

Temin edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan, 1 masöz, 2 işçi yabancı uyruklu kadın şahıs ifadeleri akabinde gerekli işlemler için Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan R .Ö, A.A ve K .Ç isimli şüpheli şahısların işlemleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da mesaj salonuna fuhuş operasyonu - Son Dakika

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