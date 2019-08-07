Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 yaralı

2 gün önce

Afyonkarahisar'ın Fethibey beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Fethibey beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet A. yönetimindeki 03 AAK 448 plakalı motosiklet, Saraydüzü Dörtyol mahallesinden Fethibey beldesine doğru seyir halindeyken, sürücünün Sultan Selim Cami mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Ahmet A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Ahmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Saraydüzü, Fethibey, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:19 Kaynak: İHA
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