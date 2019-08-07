Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 yaralı
2 gün önce
Afyonkarahisar'ın Fethibey beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:19 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Fethibey
beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ahmet A. yönetimindeki 03 AAK 448 plakalı motosiklet, Saraydüzü Dörtyol
mahallesinden Fethibey beldesine doğru seyir halindeyken, sürücünün Sultan Selim
Cami mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis
ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Ahmet A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Ahmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
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