Afyonkarahisar
'da otomobil takla attı 6 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobilin takla attığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya
karayolunun 4'üncü kilometresindeki Şuhut
kavşağında meydana geldi. Ali Genç
'in (44) kullandığı 03 RG 162 plakalı araç, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu kaldırama çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan Fatma Genç
(44), Sultan Genç (26), Resul Genç
(9), Cahit Genç (5) ve Ebrar Genç (3) ile akrabaları Şefika Kaynar
(55) yaralandı. Olayı gören diğer araç sürücüleri 112 ve polis ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'ne sevkini sağladı. Polis
ise çevrede önlem aldı.