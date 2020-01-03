Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarından ilkokul çocuklarına mont ve bot hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarından ilkokul çocuklarına mont ve bot hediyesi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarından ilkokul çocuklarına mont ve bot hediyesi

6 saat önce

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında, ilkokul öğrencisi 50 çocuğa mont ve bot hediye etti.

Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarından ilkokul çocuklarına mont ve bot hediyesi, System.String[]

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında, ilkokul öğrencisi 50 çocuğa mont ve bot hediye etti.

Şube Başkanı Muhammet Emin Dağhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl önce başlattıkları "Çocuklar Üşümesin" projesi ile bu yıl da İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Köyü İlkokulundaki 50 çocuğa mont ve bot dağıttıklarını söyledi.

Projeye destek verenlere teşekkür eden Dağhan, "Projemizi, 30 çocuk için başlatmıştık. 'Çocuklar Üşümesin' afişimizi sosyal medyada da paylaşmıştık. Afyonkarahisar'daki 112, UMKE ve diğer sağlık kurumlarının çalışanlarının yanı sıra hayırseverler de bize destek verdi. Onların sayesinde bugün ilkokulumuzdaki 50 çocuğumuzu sevindirdik." dedi.

"Benzer projelere imza atsınlar"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsün Ateş Doğan, ATTDER'in öncülüğünde ve sağlık personelinin bağışlarıyla söz konusu projenin hayata geçirildiğini anlattı.

Hediyelerin, öğrencilere sağlık ekiplerince bizzat ulaştırıldığını belirten Doğan, "Çocuklarımızın mutlulukları gerçekten görülmeye değerdi. İnşallah, bu tür faaliyetler daha da çoğalır. Diğer kamu kurumlarımız da benzer projelere imza atsın. Sadece çocukları değil, ihtiyacı olan insanları da sevindirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ayazini Köyü İlkokulu öğretmeni Veysel Karakaya, köylerine gelip öğrencilerini sevindiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ayazini, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı
Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı

Son Dakika Haberleri
20:42 Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş - Son Dakika
20:42 Mersin'de kent protokolü gaziler ve şehit aileleriyle buluştu - Son Dakika
20:42 Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda... - Son Dakika
20:41 Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı - Son Dakika
20:41 Kızını taciz edeni öldüren babaya 12 yıl hapis - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
19:08 Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 20:46:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarından ilkokul çocuklarına mont ve bot hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]