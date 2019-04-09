Afyonkarahisar'da Şehit Polisler Anıldı
39 dakika önce
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Kocatepe Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Kocatepe
Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene katılan şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.
Törene Afyonkarahisar
Valisi Mustafa Tutulmaz
, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk
, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
, İl Jandarma
Komutanı Albay Hamza Çömez, daire müdürleri, STK
Temsilcileri, emniyet teşkilatı mensupları ve polis şehit aileleri katıldı. Tören İl Müftüsü Şükrü Kabukçu
'nun duasıyla başladı. Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz, başta olmak üzere protokol üyeleri tarafından şehitliğe karanfil bıraktı. Tören alanından ayrılırken Vali Mustafa Tutulmaz kendisini selamlayan polislere karanfil verdi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:42 Kaynak: İHA
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