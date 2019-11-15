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Afyonkarahisar'da sis

6 saat önce

Sandıklı ilçesinde etkili olan yoğun sis trafikte görüş mesafesini 30 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Afyonkarahisar'da sis, System.String[]

Sandıklı ilçesinde etkili olan yoğun sis trafikte görüş mesafesini 30 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Afyonkarahisar- Antalya yolunda bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle araç trafiğini etkiledi. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştüğü yerlerde sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sandıklı ilçe merkezi girişinde etkili olan sisin, Antalya kara yolunda özellikle ilk 60 kilometrelik bölümde oldukça etkili olduğu bildirildi.

Trafik polisleri yola çıkan sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Sandıklı, Antalya, Sabah, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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