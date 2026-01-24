Afyonkarahisar\'da Takla Atan Araçta İki Yaralı

Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole devrilen otomobilde biri 14 yaşında çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Dereköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.P., yönetimindeki 03 ADN 241 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Kazan'ın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR