Afyonkarahisar'da "tam kapanma"ya uyuluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "tam kapanma"nın yedinci gününde tedbirlere uyuluyor.

Kentin en işlek noktaları Zafer Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı, Basın Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Muafiyet belgesi bulunanlar nedeniyle ana arterlerde kısmi hareketlilik yaşanıyor.

İl genelinde kısıtlama ile ilgili uygulama noktalarında tedbir alan güvenlik güçleri, araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" tedbirlerine genel olarak uyulduğu görüldü.