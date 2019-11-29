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Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

7 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde 93 sikke, 3 metal ve 1 mermer heykel ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde 93 sikke, 3 metal ve 1 mermer heykel ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İhsaniye ilçesi Hacıbeyli köyü ve Gazlıgöl beldesinde önceki gün tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 93 sikke, 3 metal ve 1 mermer heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


İhsaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:07 Kaynak: DHA
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