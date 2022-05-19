Afyonkarahisar'da telef olan yılkı atıyla ilgili çalışma başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yılkı atının telef olmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yellibel Yaylası'nda bir yılkı atının öldüğünü gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giren ekipler, bacaklarından da birinin olmadığı gördükleri yılkı atının ölümüne ilişkin tutanak tuttu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yılkı atının ölümüne ilişkin araştırma yürütüyor.