Afyonkarahisar'da Tır-Otomobil Kazası: İki Ölü, İki Yaralı

17.11.2025 00:21
İhsaniye'de tır ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. İhsaniye ilçesinde N.Ö, (25) idaresindeki tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Cumalı kavşağında B.A'nın (26) kullandığı otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü B.A. hayatını kaybetti, araçtaki B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.A. da (12) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü N.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA

