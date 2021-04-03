Afyonkarahisar'da toplu nikah töreni - Son Dakika

Afyonkarahisar'da toplu nikah töreni
03.04.2021 11:52
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından 2021 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından başlatılan projeler kapsamında Çay ilçesinde toplu nikah merasimi düzenledi.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından 2021 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından başlatılan projeler kapsamında Çay ilçesinde toplu nikah merasimi düzenledi.
Aile Yılı kapsamında düzenlenen toplu nikah töreni Çay Belediyesi nikah salonunda yapıldı. Toplu nikahın şahitliğini Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halil Gülten, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet sadık Semerci yaptı. Çiftlerin nikahını ise Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı kıydı. - AFYONKARAHİSAR
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