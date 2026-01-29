Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da 38 adet peçeteye emzirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 38 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 1 gram uyuşturucu madde

ve imalat aşamasında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet makas ile kimyasal madde şişesi ele geçirildi. Olayın ardından Ö.K.. O.O. ve T.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan Ö.K. ve O.O. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, T.A., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR