Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan biri tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde polis tarafından yapıldı. Torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda polis baskın yaptığı bir adreste arama yaptı. Aramada 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan A.K. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.Y. isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
