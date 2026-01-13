Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 181 uyuşturucu hap ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.B. ile V.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?