Afyonkarahisar'da vefat eden gazi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da vefat eden gazi, son yolculuğuna uğurlandı

15.04.2022 15:07
Afyonkarahisar'da vefat eden gazi, son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden gazi Şemsettin Atacan'ın cenazesi toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden gazi Şemsettin Atacan'ın cenazesi toprağa verildi.

Atacan'ın cenazesi, kentteki özel bir hastanenin morgundan alındıktan sonra, Türk bayrağına sarılı tabutu Bayat ilçesindeki Hacı Araf Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Atacan'ın cenazesi, belirli bir süre gazilerin omuzlarında taşınarak ilçe mezarlığa defnedildi.

Törene, Atacan'ın ailesi ve yakınlarıyla, ilçe protokolü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Karahisar, Araf, Türk, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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