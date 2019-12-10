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Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da yaban hayatındaki canlıların araştırılması çalışmaları kapsamında kızıl geyik, domuz, tilki, çakal ve kurt fotokapanla görüntülendi.

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapana yansıdı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da yaban hayatındaki canlıların araştırılması çalışmaları kapsamında kızıl geyik, domuz, tilki, çakal ve kurt fotokapanla görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın farklı kırsal alanlarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezi görevlileri tarafından kurulan fotokapanlarla bölgedeki hayvan popülasyonu ve nesli tehlike altında olan hayvanlar tespit edilmeye çalışılıyor. Son yapılan çalışma kapsamında bölgedeki kızıl geyik, domuz, tilki, çakal ve kurt fotokapanla görüntülendi.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Afyonkarahisar'ın yaban hayatıyla ilgili resmi çalışmaların 2013 yılında başladığını söyledi. Doç. Dr. Erişmiş, "2016 yılından sonra da izlemeye dönük yani tehdit altında olan türler üzerinde izleme işlemleri yapıldı. Bu yaban hayatı içerisinde sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve memeliler oluşuyor. Ayrıyeten iç sular dediğimiz balıklarla ilgili de izlemelere devam etmekteyiz. Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde bu çalışmalar devam ediyor" dedi.

'MEMELİ TÜRLERİN 45'İ AFYONKARAHİSAR'DA'

Türkiye'de 170 memeli hayvan türü bulunduğunu, bunlardan 45'inin Afyonkarahisar'da olduğuna dikkati çeken Erişmiş, fotokapanlarla birçok yaban hayvanını görüntülediklerini anlattı. Erişmiş, şöyle devam etti:

"Fotokapanlara takılan bazı hayvanlar kızıl geyik, çakal, kurt, domuz, tilki, sansar, kaya sansarı ve porsuk. Burada hedefimiz 3 hayvanı daha gözlemlemek. Sırtlan, bunun olasılığı düşük. Bir vaşak görüntüsü, çevre illerde olduğundan dolayı beklentimiz şehir baskısından dolayı bu tarafa gelirse diye görüntülemeyi arzu ediyoruz. Bir de boz ayı görüntülemek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. İnşallah başarabiliriz."


Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
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