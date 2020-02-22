Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle yol çöktü

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde yağış nedeniyle kara yolu çöktü.

Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle yol çöktü, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde yağış nedeniyle kara yolu çöktü.

Afyonkarahisar genelinde birkaç gündür etkili olan yağış aralıklarla devam ediyor. Hocalar ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Hocalar- Sandıklı kara yolunun 4. kilometresinde 25-30 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Trafik işaret ve levhaları konularak yolda önlem alındı.

Hocalar Kaymakamlığı da tehlike arz eden kara yolu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sandıklı-Hocalar- Banaz (Uşak) il yolu Kaymakamlık makamının talimatı ile trafiğe tamamen kapatılmıştır. Yeni ulaşım güzergahı, Sandıklı (Alagöz Köyü) - Hocalar (Çepni Köyü- Kozluca köyü- Yeşilhisar Köyü)-Banaz (Uşak) olarak belirlenmiştir. Yol, büyük tonajlı araçların geçişlerine yasaktır. Sürücülerin trafik işaret ve levhalarına uyması önemle duyurulur."

Sandıklı, Hocalar, Sabah, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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