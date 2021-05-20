Afyonkarahisar'da yakıt üretim tesisi deposunda yangın (2) - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yakıt üretim tesisi deposunda yangın (2)
20.05.2021 21:35
YANGIN KONTROL ALTINDAAfyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sıkıştırılmış malzemeden yakıt üretimi yapılan tesisin bahçesindeki ham madde depolanan alanda çıkan yangın çevre ilçelerden de takviye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sıkıştırılmış malzemeden yakıt üretimi yapılan tesisin bahçesindeki ham madde depolanan alanda çıkan yangın çevre ilçelerden de takviye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de bölgeye giderek söndürme çalışmalarını inceledi. Yangının boyutu ve müdahale çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiçek'e Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz da eşlik etti.
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