YAVRU KERKENEZLER DOĞAYA SALINDI - Son Dakika
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YAVRU KERKENEZLER DOĞAYA SALINDI

10.08.2022 14:50
YAVRU KERKENEZLER DOĞAYA SALINDI

Afyonkarahisar'da yavru halde bulunup Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen kerkenezler, yetişkinlik düzeyine gelince doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da yavru halde bulunup Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen kerkenezler, yetişkinlik düzeyine gelince doğaya salındı. 14 kerkenezden 2'si elle doğaya bırakılırken, diğerlerinin kendiliğinden çıkması için kafesin kapısı açık bırakıldı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yavruyken bulunan kerkenezler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM'e getirildi. Merkezde büyütülen 14 kerkenez bir süre beslendikten sonra büyüdü ve doğaya salınma zamanı geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil ve Şube Müdürü Selçuk Öcal ile birlikte AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, kerkenezlerden 2'sini elle doğaya bıraktı. Diğer kerkenezlerin ise kendiliğinden uçup çıkması için kafesin kapısı açık bırakıldı.

'14 TANE YAVRUSU BÜYÜDÜ'

2022 yılı yavru sezonunun tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, bu sene kerkenez yavrusu sayısının bol olduğunu aktardı. Yaklaşık 14 kerkenez yavrusunun öksüz halde bulunarak kendilerine getirildiğini kaydeden Kandır, "Tabii bu yavruların öksüz olmasıyla ilgili bilgilendirmeyi sürekli yapmaktayız ancak, henüz tam anlaşılmadı. Kerkenezler insanların yaşam alanlarına yakın yerlerde yuvalanıyor. Daha önce yuva yaptıkları alan, şu anda binaların dikildiği, insanların yaşadığı alanlara dönüştü. Onlar da o bölgeleri terk etmedikleri için halen o bölgelerde büyük binaların çatı aralarına yuva yapmaya devam ediyor. Yavrular da uçma zamanı gelince yuvalarından atlıyor. Uçmak için bir süre yerde gezinecek, annesi ona avlanmayı öğretecek, uçmayı öğretecek, kanatlarının egzersizlerini yapacak. Ama tam bu süreçte insanlar kerkenez yavruları ile karşılaşıyor. Site bahçelerinde çok yaşıyoruz bu durumu. Kerkenez yavrusunu yerde görünce de ürküyorlar, yavruya bir köpek, kedi zarar verebilir diye. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine ulaşıyorlar, onlarla iletişime geçip alıp bize getiriyorlar. Gönül ister ki bu yavruları anneleri büyütsün, anneleri yaşamsal diğer avlanma gibi yetenekleri de sonradan kazanılan bazı davranışlar var, bunları anneleri tarafından alabilsin. Ancak ortam şartları buna izin vermediği için kerkenez yavrularını biz büyüttük" dedi.14 kerkenez yavrusunun büyüyüp doğaya dönmeye hazır hale geldiğini aktaran Prof. Dr. Kandır, "Yumuşak bir salınım yapmayı planladık. Bunların 2'sini tutarak gönderdik ama bundan sonrası için kafesin kapısını açacağız, kendini hazır hisseden o kafes kapısından çıkarak doğaya dönüş yapacak. Doğada şöyle bir şansı olacak kerkenezlerin; avlanamazsa, aç kalırsa merkezimizin yakın çevresine bıraktığımız için tekrar gelip burada beslenip gidebilir. Zaman içerisinde kendine yetecek avlanıp beslendiğinde buralara tekrar dönmeyecektir" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Araştırma, Karahisar, Güncel, Son Dakika

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