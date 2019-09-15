Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi (1)
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi (1)

1 saat önce

Kütahya karayolunun kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi (1), System.String[]
Kütahya karayolunun kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -


Anıtkaya, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:05 Kaynak: DHA
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