Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi (1)
1 saat önce
Kütahya karayolunun kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:05 Kaynak: DHA
karayolunun kent merkezine bağlı Anıtkaya
köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -
Annesiyle kavga eden babasını bıçaklayarak öldürdü Polisin "dur" ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı Burası 'Ahiret Kavşağı' CHP'li Gürsel Tekin'den erken seçim çağrısı: Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor