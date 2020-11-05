Afyonkarahisar'daki fuhuş operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuşla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Erenler ile Cumhuriyet mahallelerinde iki adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda, B.B ile K.T. polis ekiplerince gözaltına alındı, cep telefonlarına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan B.B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.