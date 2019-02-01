Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

AFYONKARAHİSAR (AA ) - Sandıklı
İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısına katıldı.
Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, Sandıklı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar ve yapılan faaliyetler değerlendirildi.
İlçe Kaymakamı Tortop, programda yaptığı konuşmada, "Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içerisinde olması bizim için önemlidir. Özellikle mevcut imkanların insanların yararına olacak şekilde kullanılması çok güzel. Bu işbirliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
-AFİMDER ziyaretleri Afyonkarahisar
Önder İmam Hatipliler Derneği (AFİMDER) Başkanı Ahmet Akbaba ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Tutulmaz
ile İl Müftüsü Şükrü Kabukcu'yu ziyaret etti.
Dernek Başkanı Akbaba, ziyaretlerde AFİMDER hakkında bilgiler vererek görüş alışverişinde bulundu.