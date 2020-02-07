Afyonkarahisar-hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar-hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı - Son Dakika

Afyonkarahisar-hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı

10 dakika önce

Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı (YENİDEN)

AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı (YENİDEN)

Afyonkarahisar-hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:32 Kaynak: DHA
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