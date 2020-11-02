Afyonkarahisar İGM kasım ayı toplantıları başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları yapılan birinci oturum ile başladı.

İGM toplantı salonundaki ilk birleşim Burhanettin Çoban, başkanlığında gerçekleşti.

Açılış ve yoklamanın ardından toplantı da Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından gönderilen gündem dışı iki konunun meclis üyelerine okunması ve ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Daha sonra İl Özel İdaresinin 2021 yılı Performans Planının ve 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi maddeleri tüm komisyonlarda oy birliği ile havale edildi.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Köyünde yer alan bir taşınmazda imar planı değişikliği ilgili komisyonda görüşülmek üzere oy birliği ile havale edildi.