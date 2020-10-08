Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, vatandaşlara kenti tanıtan kartlar hediye ediyor - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, pasaport, ehliyet, adres değişikliği, kimlik çıkartma ve yenileme işlemleri yapanlara, "2020 Sevgi Yılı" projesi kapsamında kentin tanıtımına katkı sağlamak için tarihi ve kültürel mekanlarının fotoğraflarının yer aldığı kartları hediye ediyor.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun Afyonkarahisar'da ilan edilen "2020 Sevgi Yılı" kapsamında kentin tanıtımına katkı sağlamak için şehrin farkı noktalarının yer aldığı 60 bin görsel kartını bastırdığını söyledi.

Kurumdan hizmet alan bütün vatandaşlara kentin tanıtımına katkı sağlamak için hediye edildiğini dile getiren Eser, şöyle konuştu:

"Hazırladığımız bu kartlar, Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi'inden Eber Gölü'ne kadar tarihi, kültürel ve doğa mekanlarını içeriyor. Bu kartların arkasında da vatandaşın aldığı hizmetin de tanıtıcı bilgileri yer alıyor. Bu kartları, Afyonkarahisar ve ilçelerimizdeki kurumlarımızdan pasaport, ehliyet, adres değişikliği, kimlik çıkartma ve yenileme işlemleri sonrası vatandaşlarımıza hediye ediyoruz."

"Diğer illerdeki kurumlarımızda bizden bilgi alıyor"

Eser, hediye ettikleri kartlarla öncelikle 'Afyonkarahisar'ı Afyonkarahisarlılara tanıtmak' olduğunu vurguladı.

Kurumdan hizmet alan vatandaşlara hediye edilen kartlarla ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu aktaran Eser, " Türkiye'de de kurum olarak bu uygulamayı kenttin kültür ve turizme katkı sağlamak amacıyla ilk biz başlattık. Diğer illerdeki kurumlarımızda bizden bilgi alıyorlar. İlerleyen süreçte başka şehirlerdeki kurumlarımızda benzer uygulamayı başlatacağını düşünüyoruz." diye konuştu.