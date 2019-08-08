Afyonkarahisar ilçe ve köylerde deprem paniği
1 saat önce
Merkez Üstü Denizli olan 6.5 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar'ın Denizli yakınlarındaki ilçelerde yoğun olarak hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
Merkez Üstü Denizli
olan 6.5 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar'ın Denizli yakınlarındaki ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Dinar
, Dazkırı
ve Başmakçı
ilçelerinde bazı evlerde çatlaklar olurken, iş yerlerindeki raflar ise depremin etkisiyle yere döküldü.
Denizli'de meydana gelen deprem Afyonkarahisar ve ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Denizli'ye yakın olan ilçeler Dinar, Dazkırı ve Başmakçı, Kızılören
ilçe merkezi ve köylerde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Dazkırı'da depremden kaçan 6 kişi yaralanarak çeşitli hastanelerde ayaktan tedavi edildi. Dinar ilçesinde de eczaneler ve bazı işyerlerinde raflar yerlere döküldü. AFAD
ve UMKE ekiplerinin ilçe merkezleri ve köylere tedbir amaçlı sevk edildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
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