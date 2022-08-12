R.T'nin 5 suçtan 11 yıl 20 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit eden ekipler, firari hükümlünün üst aramasında 445 avro ile 1900 lira ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da turistlerin çantalarından para çaldığı öne sürülen hükümlü yakalandı - Son Dakika

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