AFYON'DA SAĞANAK NEDENİYLE İŞ YERLERİ VE PATATES TARLALARINI SU BASTI - Son Dakika
Üye Girişi

AFYON'DA SAĞANAK NEDENİYLE İŞ YERLERİ VE PATATES TARLALARINI SU BASTI

11.08.2022 11:28

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle patates tarlalarıyla sanayi sitesindeki bazı iş yerlerini su bastı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle patates tarlalarıyla sanayi sitesindeki bazı iş yerlerini su bastı. İş yerlerinde hasar oluşurken, tarlada sökülen ve sökülmeyi bekleyen tonlarca patates zarar gördü.

İlçe merkezi ve köylerinde birkaç gündür aralıklı etkili olan yağış, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Yeni Sanayi Sitesi'nde caddeler su ile doldu, çok sayıda iş yerini su bastı. Sanayi esnafı kendi imkanları ile iş yerlerindeki suları tahliye etti.

İş yerini su basan esnaftan Ahmet Efe, "Sanayinin her yerine su giriyor. Yolları yaptıktan sonra iş yerlerimizi su basmaya başladı. Yolları yükselttiler. Mağduruz. Çalışanlarım, iş yerim ve yazıhanem perişan oldu" dedi.

Esnaf Ahmet Emren ise altyapı zayıflığı nedeniyle her yağmur yağdığında iş yerlerini su bastığını söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Bir yıllık esnaf olduğunu söyleyen Ahmet Bolat da "İş yerini açalı daha bir sene olmadı. 4 sefer dükkanı su bastı. Yedek parçalar, makineler sular altında kaldı. İşi gücü bırakıyoruz burayla uğraşıyoruz" diye konuştu.

TARLAYI SU BASTI

Sağanak nedeniyle Kızık köyü İkiz Tepe bölgesinde ise patates tarlalarında su baskınları yaşandı. Bir kısmı sökümü yapılarak toplanmayı bekleyen, bir kısmı da sökülecek olan patatesler zarar gördü. Su baskınının ardından tarlaya giren işçiler sağlam kalan patatesleri toplamaya çalıştı. Zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

'35 TON PATATES ZARAR GÖRDÜ'

atates alımı yapan Halil Tepeşiroğlu, "Şu anda Sandıklı'nın durumu çok kötü. Yüzde 30- 40 toprakta mal kalıyor. Yağmur yağmadan bir gün önce söktük. Sabah toplayıp kamyona yükleyecektik. Gece saat 03.00- 04.00'te yağmur yağdığı için bu mal yerde kaldı. 35 ton civarında patates zarar gördü. Sökülecek olan tarladaki patateslerde 'su beneği' deriz, patateslerde su beneği izi oluyor. Su beneği de malı yarı yarıya düşürüyor. Irgat çamuru görünce 'çalışmayacağım' dedi. Artı 100 lira para verdim" dedi.

YORUMLAR
500
Emet'e sağlıklı içme suyu temini için çalışmalar başladı Emet'e sağlıklı içme suyu temini için çalışmalar başladı KAYSERİ'DE İKİ KARDEŞ, 500 YILLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR KAYSERİ'DE İKİ KARDEŞ, 500 YILLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR
Kaynak: DHA

Hisarcık, Sandıklı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYON'DA SAĞANAK NEDENİYLE İŞ YERLERİ VE PATATES TARLALARINI SU BASTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: AFYON'DA SAĞANAK NEDENİYLE İŞ YERLERİ VE PATATES TARLALARINI SU BASTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement