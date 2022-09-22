120 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, trafiğe uygun olmayan 12 motosiklet trafikten men edildi. 63 sürücüye ise 85 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı - Son Dakika

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