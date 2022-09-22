Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı - Son Dakika
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Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı

22.09.2022 11:42
Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde güvenlik güçleri motosiklet denetimi yaptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde güvenlik güçleri motosiklet denetimi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

120 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, trafiğe uygun olmayan 12 motosiklet trafikten men edildi. 63 sürücüye ise 85 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin ilçede trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı - Son Dakika
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