Afyonkarahisar tedavisi yapılan kızıl tilki ve pelikan yaşam alanına bırakıldı

Tedavisi yapılan kızıl tilki ve pelikan yaşam alanına bırakıldı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan pelikan ve kızıl tilki, Doğa ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ndeki tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Afyonkarahisar'da geçen ekim ayında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan pelikan ve kızıl tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen hayvanlar, tedavi alındı. Tedavileri tamamlanan kızıl tilki ve pelikan doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır yaptığı açıklamada, göç zamanı pelikanlarda beslenme yetersizliğinden kaynaklı halsizlik olabildiğini, bu nedenle de bazı bireylerin zaman zaman göçe devam edemediğini söyledi. Kendilerine getirilen pelikanın da bezer nedenle göçe devam edemediğini belirten Doç. Dr. Kandır, Bakım, beslenme ve tedavi neticesinde doğaya dönmeye hazır hale geldi. Bugün de onu yaşam alanına kavuşturduk dedi.

Tilkinin ise köpek saldırısı nedeniyle yaralandığını kaydeden Doç. Dr. Kandır, Yetkiler tarafından merkezimize ulaştırılan tilkiye öncelikle kuduz aşısı yaptık. Sonrasında yaraları temizlendi. Tedavi süreci geçirdi. Oldukça sağlıklı. Artık yaşam alanında kendi başına hayatta kalabilecek durumda dedi.