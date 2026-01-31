Afyonkarahisar: Termal Turizmde Artan İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Afyonkarahisar: Termal Turizmde Artan İlgi

31.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşayan Afyonkarahisar, termal turizmiyle yıl boyu misafir ağırlıyor.

Termal turizmle ön plana çıkan Afyonkarahisar'da turizmciler, yarıyıl tatilindeki yoğunluğun yıl geneline yayılacağına inanıyor.

Doğal güzellikleri, tabiat parkları, gölleri ve konaklama imkanlarıyla yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Afyonkarahisar, yarıyıl tatilinde de tercih edilen lokasyonlardan biri oldu.

Aralarında beş yıldızlı oteller ile villaların da bulunduğu birçok tesisi tercih edenler, tatil yaparak şifalı sulardan faydalanıyor.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde her yıl olduğu gibi yine misafirlerin termal destinasyonu tercih ettiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı oteller başta olmak üzere konaklama tesislerinde doluluk sağlandığını anlatan Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Misafirler, yaz kış havuza giriyor. Afyonkarahisar'da artık 4 mevsim, 12 ay turizm var. Gastronomi, termal, sağlık. Herkesin yüzü gülüyor. Eskiden misafirler 1-2 gün kalıyordu, şu anda 4-5 gün kalıyor. Misafirler, hem termalden faydalanıyor hem de gastronomi lezzetlerini deneyimleyip tarihi ve turistik yerleri geziyor. Konuştuğumuz misafirlerimiz çok mutlu. Çocuklar için otellerde aktiviteler var, hoşça vakit geçiriyorlar. Gelenler, şifalı sularda stresini attığını belirtiyor."

Gümüşhan, kente gelenleri en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

"Misafirlerimiz, yılın her döneminde çamur banyolarına ilgi gösteriyor"

Sandıklı Belediyesi Termal Otel Genel Müdürü Kadir Ayan, otelde boş odanın bulunmadığını söyledi.

Termal çamur banyolarının yaz ve kış misafirlere hizmet verdiğini anlatan Ayan, "Misafirlerimiz, yılın her döneminde çamur banyolarına ilgi gösteriyor. Çamur banyolarına genellikle romatizma, eklem ve kas ağrıları çekenler geliyor. Gelenlerin buradan memnun ayrılması önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Termal tatili tercih edenler de hizmetten memnun kaldıklarını, tekrar gelmeyi düşündüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Misafir, Termal, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar: Termal Turizmde Artan İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:42:31. #7.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar: Termal Turizmde Artan İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.