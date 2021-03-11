Afyonkarahisarlı öğretmenlere "2021 Avrupa e-Twinning Citizenship Özel Ödülü" verildi - Son Dakika

Afyonkarahisarlı öğretmenlere "2021 Avrupa e-Twinning Citizenship Özel Ödülü" verildi
11.03.2021 14:57
Afyonkarahisar'da "eco_fab_lab" projesiyle 2021 Avrupa e-Twinning Citizenship Özel Ödülü alan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ı ziyaret etti.
Afyonkarahisar'da "eco_fab_lab" projesiyle 2021 Avrupa e-Twinning Citizenship Özel Ödülü alan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, ödül alan projede yer alan öğretmenler Esma Apaydın, Mübin Irmak, Kubilay Şahin, Okul Müdürü Osman Tezgiden ile Şube Müdürü Murat Diktaş ve İl Koordinatörü Nursefa Keskin'i tebrik etti.
Proje hakkında bilgi alan Yalçın, daha sonra öğretmenlere hediye takdim etti.
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