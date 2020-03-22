Ağaç budarken başına dal düşen kişi, öldü - Son Dakika
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Ağaç budarken başına dal düşen kişi, öldü

6 saat önce

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, söğüt ağacını budarken başına dal düşen Hasan Aktaş (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ağaç budarken başına dal düşen kişi, öldü, System.String[]

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, söğüt ağacını budarken başına dal düşen Hasan Aktaş (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Aktaş, bahçesindeki söğüt ağacına çıkarak motorlu testere ile ağacın dallarını budamaya başladı. Bu sırada kestiği dal başına düşen Aktaş, düşüp, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halil Şıvgın, Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aktaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Servis şoförlüğü yapan, evli ve 3 çocuk babası Aktaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Akbayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Hasan Aktaş, Akbayır, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:07 Kaynak: DHA

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