Ağaç ve Peyzaj AŞ'de çalışan Öz Orman-İş Sendikası üyeleri İBB'yi protesto etti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ağaç ve Peyzaj AŞ'de çalışan Öz Orman-İş Sendikasına üye işçiler, sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı gördüklerini belirterek basın açıklaması yaptı.

İBB karşısındaki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen işçiler adına açıklama yapan Hak-İş'e bağlı Öz Orman-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Ağaç ve Peyzaj AŞ'de işçiler için güzel şeyler olmadığını söyledi.

Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki Öz Orman-İş ile Birleşik Orman İşçileri Sendikası'na (DİSK) üye işçilerin baskı ve tehditlerle sendikalarından istifa ettirilerek, Türkiye genelinde 19 üyesi bulunan bir sendikaya üye yapıldığını öne süren Kızılkaya, "Bunun sebebi hukuksuz uygulamalara göz yumacak, teslimiyetçi, işçiden yana olmayan tamamen işverenin emrinde işbirlikçi bir sendika istemeleridir. Kısa süre önce ücretsiz izne çıkarılan işçilerin mağduriyetini biz yüksek sesle dile getirip, işçilerin tekrar işe döndürülmesini sağlarken, söz konusu sendikanın, sessiz kalması, gelecekte nasıl bir sendikacılık yapacaklarının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas'ın eşi olduğunu belirterek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istediklerini söyledi.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Her şey güzel olacak derken, güzel olan ve olacak her şey sadece sizin taraftarlarınız için mi geçerliydi? İkna odalarına alınarak zorla sendikalarından istifa ettirilen işçiler için güzel olan bir şey göremiyoruz. Siz görebiliyor musunuz? Ağaç AŞ'deki antidemokratik uygulamalar, sizin bilginiz dahilinde mi yapılmaktadır, yoksa ortaklık hatırına mı sessiz kalmaktasınız? İşçinin ekmeği ile oynayabilmek, her türlü hukuksuzluklarına göz yumacak bir sendika oluşturma çabaları, sizin yönetim anlayışınızın bir parçası mıdır yoksa, şirket yönetiminin size rağmen yaptığı uygulamalar mıdır?"