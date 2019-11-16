Son Dakika Haberleri: Ağaca asılı olarak ölü bulundu
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Ağaca asılı olarak ölü bulundu

6 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Erhan İ. (27), iple ağaca asılı halde ölü bulundu.

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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Erhan İ. (27), iple ağaca asılı halde ölü bulundu.

Altınsu köyüne bağlı Elde Mahallesi'nde sabah saatlerinde, vatandaşlar iple ağaca asılı bir erkek cesedi görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis, cesedin Erhan İ.'ye ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Erhan İ.'nin cansız bedeni, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Hakkari'ye gönderildi.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, hastaneye gelerek, Erhan İ.'nin yakınlarına başsağlığı dileyip olay hakkında bilgi aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
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