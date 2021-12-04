Ağaçların arasında intihar etti - Son Dakika

Bayraklı Altınyol Caddesi Melez Deltası sahil kısmında meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Musa K., Melez Deltası'na gelerek ağaçların arasına oturdu. Musa K., daha sonra yanında getirdiği tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Musa K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Musa K.'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.