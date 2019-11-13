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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

6 saat önce

BURDUR'un Bucak ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, greyder operatörü tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı, System.String[]

BURDUR'un Bucak ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, greyder operatörü tarafından kurtarıldı.

Bucak Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çavuşlar Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması yaptıkları sırada, greyder operatörü Ali Çetiner, öğle saatlerinde Osmanağa Cami önündeki andız ağacından kedi sesi geldiğini fark etti. Greyderi durduran Ali Çetiner, aracı ağacın yanına yaklaştırdı. Greyderin üzerine çıkan Çetiner yaklaşık 5 metre yükseklikte mahsur kalan kediye bir ağaç parçası yardımıyla uzanarak kurtarmayı başardı. Kedi daha sonra bulunduğu yerde bırakıldı.Yoldan geçenler ağaçtan 2 gündür ses duyduklarını ama kedinin mahsur kaldığını fark edemediklerini söyledi.


Bucak Belediyesi, Ali Çetiner, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:57 Kaynak: DHA
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