HGS FARKI UYARISI - Son Dakika
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HGS FARKI UYARISI

31.03.2022 09:06

Otoyol ve köprüler kullanmak isteyen sürücüler, sadece HGS ile geçiş yapabilecek.

Otoyol ve köprüler kullanmak isteyen sürücüler, sadece HGS ile geçiş yapabilecek. Ancak depozito verilerek alınan OGS'lerin iadesiyle ilgili karışıklık yaşanıyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Aracında OGS kullanan 1 milyon 200 bin kişinin 400 bini HGS'ye geçiş yaptı. OGS cihazları HGS kartlarından daha pahalıya satılıyordu. OGS'lerin ederi ile HGS'nin tutarı arasındaki farkın mutlaka HGS'ye yüklenmesi ve ya sahibine iade edilmesi gerekiyor. Bankalar sahip çıkmıyor bu duruma. OGS'nin içinde kalan bedellerin de HGS kartına aktarılmasını tüketiciler takip etmeli" dedi.

Otomatik Geçiş Sistemi(OGS) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan kararla 31 Mart 2021'den itibaren otoyol ve köprü gişelerinde kullanılamayacak. Artık, otoyol ve köprülerde sadece HGS kullanılacak. Depozito verilerek alınan OGS'lerin iadesiyle ilgili karışıklık yaşanıyor.

"HGS İLE ARASINDAKİ TUTAR FARKININ MUTLAKA TÜKETİCİYE VERİLMESİ GEREKİYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Aracında OGS kullanan 1 milyon 200 bin kişinin 400 bini HGS'ye geçiş yaptı. Ne var ki, OGS cihazları daha pahalı satılıyordu, HGS kartları çok daha ucuz. Yakın zaman önce OGS alanın parası ne olacak çöpe mi atılacak? OGS'lerin ederi ile HGS'nin tutarı arasındaki farkın mutlaka HGS'ye yüklenmesi veya sahibine iade edilmesi gerekiyor. Bankalar sahip çıkmıyor olaya. Bunun kamu otoritesi tarafından yapılacak bir düzenleme ile mutlaka HGS kartlarına yüklenmesi sağlanmalıdır. OGS'nin içinde kalan bedellerin de HGS kartına aktarılmasını tüketiciler takip etmeli" dedi.

"ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN DEVREYE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Aydın Ağaoğlu, "Zamanında sürücüler OGS almış, bugün OGS kullanılacak durumda değil. 1 Nisan itibariyle OGS kullanımdan kalkıyor. Cihazı iade edip bedelini geri isteme hakları vardır çünkü o cihazı satın alırken bir amaçla alındı. Artık o cihaz o amaca hizmet edemiyor. Burada hukuki ayıp söz konusudur. Bankalar ile tüketici arasında çıkmasını istemeyiz. Bunun için de kamu otoritesinin gerekli düzenlemeyi yapması lazım. Bu cihazların kullanılmasının yegane amacı var, tüketici ihtiyacına dönük değil. Bu sistemin ihtiyaç duyduğu bir cihaz. OGS'yi okuyan köprü otoyoldan geçerken bu cihaz gerekli. Bunun dışında tüketicinin ihtiyacı yok. Bu verildiği amaca uygun hizmet etmediğine göre ortada bir hukuki ayıp var. Örneğin tüketici 150 liraya OGS aldıysa, bugün HGS 30 liradan satılıyorsa 120 liranın kendisine iadesini isteyebilir. Parasını kime verdiyse, kimin makbuzu elindiyse ondan isteyebilir. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konuda devreye girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"TEK TİP OLMASI DAHA İYİ. AYNI İŞİ GÖRÜYOR"

Sürücü Hakan Gökşen "HGS de aynı işi görüyor. OGS ve HGS gişesinin ayrı olmasından dolayı da çok kaza oldu. Ben çok şahit oldum. Sürücü OGS mi, HGS mi derken çarpıştı. Tek tip olması daha iyi. Aynı işi görüyor aynı parayı ödüyorsun" dedi. Ali İhsan Tekcan da, "OGS ve HGS arasındaki farkı bilmiyorum aslında. Biz zaten HGS'ye de yükleme yapmıyoruz, sonrasında borç ödeme sisteminden yapıyoruz. Yeni uygulama ile trafik de illa ki hızlanır diye düşünüyorum. Gişeler bölünüyordu, şimdi birleşiyor daha iyi olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

HGS FARKI UYARISI
HGS FARKI UYARISI
HGS FARKI UYARISI
HGS FARKI UYARISI
HGS FARKI UYARISI
HGS FARKI UYARISI
HGS FARKI UYARISI
HGS FARKI UYARISI
HGS FARKI UYARISI

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Kaynak: DHA

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