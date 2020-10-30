"Ağasar Kadını" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Şalpazarı Belediyesince düzenlenen "Ağasar Kadını" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belirlendi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, değerlendirme sonucunda çektiği fotoğraf ile Nizam Çömez'in birinci, Sabri Altın'ın ikinci, Yüksel Yavuz'un ise üçüncü seçildiği belirtildi.

Yarışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, tüm katılımcılara teşekkür ederek, ilerleyen zamanlarda daha geniş kapsamlı yarışma düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Kurukız, birincilik ödülü alan fotoğrafı ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a takdim edeceklerini kaydetti.

Dünya Türkleri Kadın Platformu Başkanı Oya Canbazoğlu ise güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini, çok güzel fotoğrafları görme imkanı bulduklarını aktardı.