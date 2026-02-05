Ağbaba, İkizce TOKİ'de Sorunları Dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ağbaba, İkizce TOKİ'de Sorunları Dinledi

05.02.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İkizce TOKİ konutlarını ziyaret ederek yurttaşların şikayetlerini dinledi.

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında İkizce TOKİ konutlarını ziyaret etti. Yurttaşlar, Ağbaba'ya, market, okul, sağlık ocağı eksikliği ile ulaşım sorunlarını anlattı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı kapsamında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan yurttaşları ziyaret etti.

CHP'li Ağbaba ile sohbet eden yurttaşlar yaşadıkları sorunları anlattı. Bir yurttaş, "Market, ekmek büfesi, okul, sağlık ocağı yok. Bir ekmek için çarşıya gidiyoruz. Otobüs de olmasa mahkumuz" sözleriyle TOKİ ve çevresindeki planlamayı eleştirdi.

Bir başka yurttaş da "Her türlü şikayet var. Binalardan var, hayat pahalılığından var. Adaletten var. Şikayet çok. Bir kanalizasyon açtılar, bir buçuk aydır kapatmadılar. Otobüsler yeterli değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Veli Ağbaba, Malatya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağbaba, İkizce TOKİ'de Sorunları Dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
Tek bir nedeni var Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul Emekli polis sırra kadem bastı Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul! Emekli polis sırra kadem bastı
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:22:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ağbaba, İkizce TOKİ'de Sorunları Dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.