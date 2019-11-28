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AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Muş'ta

6 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, Muş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Muş'ta, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, Muş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Turhan, yaklaşık 3 yıldır Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiğini söyledi.

Müslümanlar açısından çok ciddi problemlerle karşı karşıya olduklarını belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Son bir ayda ülkemizde 3 önemli olay oldu. İnsanların fert olarak intiharlarını çok duymuştuk. Ama son bir ay içinde yeni intihar vakalarıyla karşılaştık. Toplu aile intiharlarını duymaya başladık. Muhasebe yaptığımızda ne kadar acı bir hadise. Şimdi onların gerekçeleri var, bir kısmı geçim sıkıntısından dolayı diyor. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. İnsanları kötülükten kurtarmaya çalışıyoruz."

Toplantıya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Gençlik Derneği, Sivil Toplum Kuruluşu, Salih Turhan, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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