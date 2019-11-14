AGD Kayseri Şubesinde Bayrak Değişimi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanlığı görevine Av. Baki Coşkun'un getirildiği bildirildi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, AGD Kayseri Şubesinde yapılan devir teslim programı ile Av Baki Coşkun görevine başladı.



AGD Kayseri Şube Başkanlığı görevini devreden eski Başkan Abdullah Korkut, görevini yürüttüğü süre içerisinde yönetim kurulu üyelerinin kendisine ciddi destek verdiğini aktardı. Korkut, "Bizim inancımızda ve teşkilatımızda yorulmak ve dinlenmek yoktur. Onun için hizmet nerede olursa olsun devam etmelidir. Bugüne kadar taşıdığım AGD Kayseri Şube Başkanlığı görevini Av.Baki Coşkun kardeşime gönül huzuru ile devretmiş bulunuyorum. Bu ağır ve şerefli görevi yürütürken maddi ve manevi olarak destek veren tüm kardeşlerime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Coşkun da, bugüne kadar hizmeti yürüten Korkut ve Yönetim Kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Anadolu Gençlik Derneği'nin, "Bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak demektir." düsturuyla hareket ettiğine dikkat çeken Coşkun, şunları kaydetti:



"Bundan sonra da aynı aşk ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz. İmtihan için var olduğumuz yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanma adına verilecek her türlü göreve talip olduğumuzu belirtirim. Bu kutlu görevi de aynı duygu ve düşünceler ile kabul ettim. Geçmişte olduğu gibi tüm dünya mazlumlarının sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Bu uğurda başı dik, niyeti halis bir dava eri olmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ