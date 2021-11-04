Ağıldan kaçan sürüye ayılar ve kurtlar saldırdı, onlarca hayvan telef oldu - Son Dakika

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan Cemil Çil'e ait koyun ve keçi sürüsüne ayılar ve kurtların saldırması sonucu onlarca koyun ve keçi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Emre köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Cemil Çile ait koyun ve keçi sürüsü akşam saatlerinde ağıldan kaçarak arazide kayboldu. Durumun farkına varan Çil, 4 saat boyunca sürüsünü yanlış istikamette aradı. Aramaya devam eden Çil, ertesi gün havanın aydınlanmasıyla acı tabloyla karşılaştı. Ayılar ve kurtların saldırdığı sürüden 40'a yakın koyun ve keçi telef olurken 20'ye yakını ise arazide kayboldu. Büyük bir üzüntü yaşan Çil, yetkililerden koyun desteği beklediğini söyledi.

BİNLERCE LİRA ZARARI VAR

Sürüsünü sabaha kadar aradığını belirten Çil, "Akşama doğru hayvanlar dışarı çıkıyor onun üzerine ben 1-2 saat sonra fark ediyorum. Yanlış mevkide 4 saat aradım. Diğer tarafa gittiğimde hadise çok felaket bir şekilde gelişmiş. Yaklaşık 2-3 tane ayı ve 4-5 tane kurt ile karşılaşıyor, koyunları 3'e 4'e bölüyor. Hayvanlar bölündüğünden dolayı her biri farklı bir yere gidiyor. Sabaha kadar aradık, hava aydınlandıktan sonra hadise çok büyük cereyan ediyor. Yaralılar, kayıplar, tek tek hayvanları parçalanmış bir şekilde bulduk olay bu şekilde oldu. 40' a yakın hayvan telef olurken 20'ye yakın koyun ise kayboldu. Yaklaşık 70-80 bin lira zarar var. Yetkililerden ben para istemiyorum en azından bana koyun yardımında bulunurlarsa iyi olur. Geçimimi bundan sağlıyorum para istemiyorum. Bu işi yapan arkadaşlara da sesleniyorum. Bu gün bana yarın size, yardımcı olurlarsa sevinirim" dedi.

(Volkan Kaplan - Onur Erden-İHA)