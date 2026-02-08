Ağıralioğlu'ndan Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara'da araç muayene istasyonunda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'e başsağlığı mesajı yayımladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara'da araç muayene istasyonunda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'e baş sağlığı mesajı yayımladı. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'da araç muayenesi için bulunduğu sırada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'e, Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, Emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun."