Ağıralioğlu'ndan Emekli Maaşı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ağıralioğlu'ndan Emekli Maaşı Uyarısı

Ağıralioğlu\'ndan Emekli Maaşı Uyarısı
05.01.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağıralioğlu, en düşük emekli maaşının açlık sınırının altında olduğunu belirtti ve israfın durdurulacağını vurguladı.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "En düşük emekli maaşı, açlık sınırının yüzde 37 altında. Anahtar Parti iktidarında önceliğimiz nettir. Devletin israfını keseceğiz. Gereksiz ve verimsiz tüm harcamaları durduracağız. Bu düzen değişecektir ve o anahtar, milletin elindedir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Ağıralioğlu, mesajında, "Yıllık enflasyon yüzde 30'u aşmış, kira artış oranı yüzde 35'e dayanmışken, SSK ve BAĞ-KUR emeklisine reva görülen yüzde 12,19, memur ve emeklisine verilen yüzde 18,60 artış zam değildir. Bu açıkça ve alenen bir fakirleştirme politikasıdır. En düşük emekli maaşı, açlık sınırının yüzde 37 altında. Ama birileri hala çıkıp, '49 aydır enflasyon düşüyor' masalları anlatıyor. Masalla karın doymuyor. Tabelayla tencere kaynamıyor. Bugün bu ülkede her dört vatandaştan biri, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle yaşıyor. Ama kamu kaynakları itibara, şatafata, gösterişe harcanmaya devam ediyor. Biz buna seyirci kalmayacağız. Anahtar Parti iktidarında önceliğimiz nettir. Devletin israfını keseceğiz. Gereksiz ve verimsiz tüm harcamaları durduracağız. Bu kaynakları, yıllardır açlığa mahküm edilen emeklilerimize seyyanen zam olarak aktaracağız. Bizim yönetimimizde borç stoku çığ gibi büyümeyecek. Bizim yönetimimizde büyüyen şey milletin sofrası, milletin umudu, milletin refahı olacak. Gelir dağılımındaki bu ahlaksız adaletsizliği bitireceğiz. Toplumsal çürümeye dur diyeceğiz. Bu adaletsiz düzeni, susarak değil, seyrederek değil, birlikte değiştirerek bitireceğiz. Bu millet yoksulluğa mahküm değildir. Bu düzen değişecektir ve o anahtar, milletin elindedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Ağıralioğlu'ndan Emekli Maaşı Uyarısı - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
00:38
Maduro’nun kaçırılması sonrası Aliyev’den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:08:36. #7.11#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu'ndan Emekli Maaşı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.