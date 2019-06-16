Son Dakika Haberleri: Ağlara takılan caretta carettayı denize bıraktı
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Ağlara takılan caretta carettayı denize bıraktı

2 saat önce

Çanakkale'de bir balıkçı, ağlarına takılan ve nesli tükenmekte olan caretta carettayı kurtarıp mavi sulara geri bıraktı.

Ağlara takılan caretta carettayı denize bıraktı, System.String[]
Çanakkale'de bir balıkçı, ağlarına takılan ve nesli tükenmekte olan caretta carettayı kurtarıp mavi sulara geri bıraktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde dede mesleği olan balıkçığı sürdüren Volkan Güney, Kumburun mevkiinde önceki gün ağlarına takılan caretta carettayı kurtardı. Son zamanlarda caretta carettaların ağlara zarar verdiği gerekçesiyle bazı balıkçılar tarafından öldürüldüğü iddiasına tepki gösteren Güney, "Biz cani değiliz" diyerek caretta carettayı denize geri bıraktı. Bu anları cep telefonuyla kayda alan Volkan Güney, "Nesli tükenmekte olan caretta caretta ağlarımıza takıldı. Her ne kadar ağlarımıza zarar verse de biz cani değiliz, misafirimizi denize geri salıyoruz. İnşallah bütün balıkçı arkadaşlara örnek oluruz" dedi.

Görüntülerde daha önce yavru bir ıstakoz yakalayan Güney'ın aynı şekilde ıstakozu denize bıraktığı anlar da yer alıyor. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
Geyikli, Ezine, Güney, Çanakkale, Güncel
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