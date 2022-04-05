Ağrı Barosu Başkanı Aydın avukatlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Ağrı Barosu Başkanı Aydın avukatlarla iftarda bir araya geldi

05.04.2022 21:18
Ağrı Barosu Başkanı Aydın avukatlarla iftarda bir araya geldi

Ağrı Barosu Başkanı Salih Aydın, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında avukatlarla iftarda bir araya geldi.

Ağrı Barosu Başkanı Salih Aydın, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında avukatlarla iftarda bir araya geldi.

Ağrı Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir restoranda iftar programı düzenlendi.

Baro Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, iftar sonrası yaptığı konuşmada, avukatlığın tarihin en kadim mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Mesleklerini yapmanın yanı sıra baro olarak da kentte güzel şeyler bırakma gayesi içinde olduklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bütün çalışmalar ve faaliyetlerimizde samimiydik ve kendi inançlarımıza sadık kalarak bunu ifa ettik. Birtakım eksikliklerimiz olabilir, bunlar kasti değildir. Belki gücümüzün yetmemesindendir, belki ihmaldendir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Biz bu mesleği ve baro başkanlığı görevini yaparken şu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak için bir mücadele verdik. Ben inanıyorum ki biz ve burada bulunan arkadaşlarımızın tamamına yakını hukuk ve adaletin tecellisi noktasında mutlaka savcılarımız ve hakimlerimizle birlikte bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmıştır. Hoş seda bırakanlara selam olsun."

Program, konser ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

Programa Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, hakimler, savcılar, adliye çalışanları ile avukatlar katıldı.

Ağrı Barosu Başkanı Aydın avukatlarla iftarda bir araya geldi
Ağrı Barosu Başkanı Aydın avukatlarla iftarda bir araya geldi
Ağrı Barosu Başkanı Aydın avukatlarla iftarda bir araya geldi

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Kaynak: AA

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